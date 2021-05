Il tradizionale imbarco della statua, i pellegrini in arrivo da tutta Italia, la passeggiata tra le bancarelle, i fuochi d’artificio. Bari, per il secondo anno consecutivo, non potrà festeggiare il suo Santo Patrono. Anche lo spettacolo delle Frecce tricolori (che si tiene ogni due anni a Bari in occasione di San Nicola) è stato annullato. Tutto rinviato – si spera – al 2022.

Oggi dopo il lancio delle diane alle 5 del mattino di terranno per tutta la giornata le celebrazioni in Basilica (possono entrare al massimo 130 fedeli). Alle 18 la celebrazione eucaristica con l’arcivescovo Giuseppe Satriano.

Restano fino a domani i divieti di transito dalle 8 alle 22 in piazza San Nicola, largo Urbano, corte del Catapano. Sono esclusi da tali divieti i residenti del borgo antico, i fedeli che devono partecipare alle celebrazioni liturgiche all’interno della Basilica di S.Nicola fino ad un massimo di 130 persone e le persone in possesso di contrassegno diversabili, al fine di raggiungere l’area di sosta presente nel cortile interno della stessa Basilica fino ad esaurimento posti disponibili. Divieto di transito dalle 8 alle 21 anche sul lungomare Imperatore Augusto da piazzale IV novembre a largo Cristoforo Colombo: potranno circolare solo i residenti e i bus Amtab. Attivi i park and ride con la navetta A dall’area di sosta Vittorio Veneto e navetta B da piazza Massari a Pane e pomodoro.

La tre giorni di San Nicola si concluderà domani con il prelievo della Sacra Manna, previsto al termine della celebrazione eucaristica delle 18.

