Domani Bari e tutta la Puglia tornano in zona gialla ed oggi tra bagni e passeggiate, i baresi sono usciti di casa in massa. Approfittando della bella giornata. Il sindaco Antonio Decaro invita alla cautela.

“Se si rispettano le restrizioni, la mascherina, il distanziamento, sicuramente non avremo particolari problemi – ha detto – Se invece pensiamo che abbiamo superato la pandemia, e purtroppo non è così, rischiamo di ritrovarci nuovamente con i contagi e con l’aumento del tasso di occupazione dei reparti Covid, dei reparti di terapia intensiva e davanti ad altre chiusure».

«Dobbiamo stare attenti alla nostra salute e dobbiamo stare attenti alle attività economiche della nostra comunità, che rischiano di chiudere un’altra volta. Per fortuna – ha continuato Decaro – la nostra regione diventa gialla, si allentano le restrizioni e possiamo recuperare pian piano pezzi di quotidianità e pezzi di città, ma dobbiamo farlo con attenzione, per evitare di tornare nuovamente in una situazione di emergenza”.

