Per la prima volta a Bari si corre la “Wings for Life World Run”. L’iniziativa, che coinvolte 195 Paesi di tutto il mondo, si pone come obiettivo quello di raccogliere fondi per la ricerca sulla cura per le lesioni al midollo spinale.

A Bari a sposare l’iniziativa, i volontari dell’associazione ZeroBarriere e due baresi che, in carrozzella, hanno attraversato il parco Punta Perotti. Tra loro anche l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

“Nata nel 2014, per la prima volta l’iniziativa si svolge in città – ha raccontato uno dei partecipanti – Ogni provento raccolto andrà alla ricerca. Questo è fantastico”.

La gara, in simultanea in tutto il mondo e partita in Italia alle ore 13:00, ha avuto un format particolare: i partecipanti non hanno avuto una distanza specifica da percorrere, come accade invece nelle generiche competizioni di corsa.

