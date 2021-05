Il lento cammino verso la normalità post Covid passa anche dalla riaperture delle discoteche, in vista della stagione estiva, attraverso degli eventi-test da tenersi rigorosamente all’aperto già a giugno. In Puglia sono due le location che sarebbero state individuate per lo svolgimento della sperimentazione: alla Praja a Gallipoli e al DF (ex Divinae Follie) a Bisceglie, nella Bat.

Secondo le prime indiscrezioni, a partecipare allo show dovrebbe esserci un campione di almeno 2mila persone. Seguendo i protocolli già sperimentati all’estero, sopratutto in Spagna e Olanda, tra mascherine obbligatorie da indossare per tutta la serata, i tamponi rapidi anti contagio, e la necessità di mantenere un distanziamento nei pressi dell’area cocktail e dei bagni. L’ok definitivo dovrà arrivare dal Silb-Fipe (Sindacato italiano locali da ballo), le associazioni di categoria e gli imprenditori coinvolti. Oltre che dall’autorizzazione di Regione Puglia e prefetti.

Foto Facebook Praja

