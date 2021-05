Quattro feriti sulla S.P. 125, all’altezza di Sammichele di Bari a causa di un grave scontro tra un mezzo d’opera per la raccolta differenziata e una Yaris con 3 persone a bordo. Sul posto i Vigili del Fuoco del Turno B da Putignano e Bari per estrarre i feriti: due in codice rosso e 2 in codice giallo ricoverati al Miulli di Acquaviva . Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. (Foto vivi la strada)

