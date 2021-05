Approvate, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, due delibere relative a nuove installazioni e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale. In particolare, la prima delibera riguarda un accordo quadro attualmente in corso per eseguire nuove tecnologie smart nel Municipio II. Con questo provvedimento, nello specifico, è stato approvato un progetto esecutivo per installare 27 nuove telecamere.

Una delle telecamere sarà situata nella Stradella del caffè, una in corrispondenza dell’incrocio tra viale Kennedy e via Palach, 6 in viale Kennedy con angolo via Giulio Petroni, 7 nell’area di parcheggio in via Pappacena e 12 nell’area di sosta di fronte al tribunale penale a Poggiofranco. La spesa complessiva per queste nuove installazioni, che include anche la fornitura di sostegni e la realizzazione della rete impiantistica a servizio delle telecamere, ammonta a circa 200mila euro.

Inoltre, con la seconda delibera, interamente dedicata al parco Giovanni paolo II, nel quartiere San Paolo, saranno invece installate altre 20 telecamere grazie all’approvazione di un ulteriore progetto esecutivo che verrà realizzato nell’ambito di un altro appalto di accordo quadro annuale per l’implementazione e manutenzione di tutti gli impianti di videosorveglianza sull’intero territorio comunale. Il costo di questo secondo gruppo di telecamere ammonta a 120mila euro.

“Come avevamo annunciato nessun angolo di questo parco sarà sprovvisto di telecamere di videosorveglianza – ha commentato Giuseppe Galasso – quindi questi 20 apparecchi si aggiungono alle 7 telecamere già presenti. L’obiettivo è quello di restituire ai residenti l’area entro l’inizio della stagione estiva. Attualmente stiamo completando il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione, mentre nei prossimi giorni toccherà al sistema di irrigazione che necessita di una revisione generale e potenziamento. Anche i varchi di ingresso saranno modificati con il montaggio di dispositivi per inibire l’accesso di ciclomotori all’interno del parco” – ha concluso.

(Foto Pxhere)

