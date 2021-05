“Sono tornate”. Ad annunciarlo tramite un post sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il riferimento è alla nuova installazione sul lungomare della città delle panchine che negli scorsi mesi erano state rimosse per evitare assembramenti durante i periodi più difficili delle tre ondate di pandemia da Covid19.

Una decisione che era costata molto alla stessa amministrazione comunale e che era stata accolta non senza polemiche e reazioni ironiche da parte della cittadinanza, come nel caso della sedia posizionata davanti al mare da alcuni baresi in risposta al provvedimento del sindaco.

Sindaco Decaro che, oggi stesso, ha postato su Facebook una fotografia che lo ritrae di nuovo seduto sulle tradizionali panchine del lungomare barese, intento a guardare il mare: “Qui, di fronte al mare dove noi baresi veniamo a trovare forza e ispirazione – scrive – Oggi finalmente ripartiamo, ma stiamo attenti a non buttare al vento gli sforzi fatti fino ad oggi”, conclude, augurando ai baresi un buon inizio della prima settimana della città e della Regione Puglia in zona gialla.

(Foto: pagina Facebook Antonio Decaro)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.