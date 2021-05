Ieri, in via Amendola, gli agenti della polizia di stato di Bari sono intervenuti per una segnalazione di furto avvenuta in un bar. Durante la notte appena precedente, infatti, dopo aver sfondato la vetrata d’ingresso, alcuni ignoti si erano introdotti all’interno del locale e si erano impossessati di circa 2mila euro in contanti.

Tuttavia, durante il controllo, all’interno di una stanza i poliziotti hanno trovato 16 cartucce e 2 bossoli di vario tipo. Il proprietario è stato quindi denunciato per detenzione illegale di munizioni.

Sempre ieri, nel quartiere Libertà, presso un noto supermercato, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un extracomunitario che si stava dando alla fuga dopo essersi impossessato di merce dagli scaffali. L’autore del furto è risultato essere un cittadino marocchino pregiudicato 22enne, già inottemperante ad un ordine di espulsione ed allontanamento del Questore di Bari. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione per i necessari adempimenti.

