La scuola superiore “Pietro Sette” di Santeramo (Bari) ha conquistato il primo campionato italiano di debate nella categoria dei giovani dai 14 ai 19 anni. Una competizione nata nel 2013, che unisce attualmente più di 180 istituti, come sport della retorica, dell’intelletto e della parola. Definita più in generale l’arte oratoria o di parlare in pubblico.

Yanis Zebala è il primo Best Debater. In questi mesi si sono scontrate all’ultima parola 76 squadre per oltre 380 giovani debaters in gara. I Leoncini di Santeramo in Colle hanno raggiunto il primo posto superando nettamente i competitor, grazie ai voti degli esperti tra imprenditoria, della politica e della società civile.

Nelle stesse ore un’altra scuola barese ha ottenuto una qualificazione di prestigio. Per la prima volta il liceo scientifico Scacchi va in finale nazionale alla gara delle olimpiadi della matematica a squadre. È anche la prima volta che una squadra della provincia di Bari entra in finale. Nel pomeriggio del 7 maggio si sono svolte online le semifinali nazionali dell’appassionante gara a squadre ed il team del nostro istituto si è classificato sesto, nella propria semifinale, su 37 scuole accedendo alla gara conclusiva che si terrà online il 14 maggio. La squadra è composta dai seguenti studenti: Antonio Manuel Marulli (3G), Alessandro Procoli (4L), Dante Leonardo Bruno (4G), Paolo Ginefra (5I), Dario Picicci (5F), Nicola Leonetti (5H), Francesco Pontrelli (5H).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.