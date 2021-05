Un incidente stradale è avvenuto poco fa, a Bari, all’incrocio tra viale Einaudi e via Tridente. A darne notizia è la polizia locale di Bari, che è già sul posto con una pattuglia. In corso l’accertamento della dinamica, mentre il traffico risulta rallentato in prossimità dell’incrocio. La polizia locale raccomanda prudenza e di moderare la velocità.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.