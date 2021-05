Con l’ingresso della Puglia in zona gialla e l’allentamento delle restrizioni, anche lo storico cinema Esedra di Bari, nel quartiere Madonnella, riapre al pubblico. A partire da domani, la biglietteria e la sala dello storico cinema torneranno, infatti ad accogliere gli appassionati, dopo oltre un anno di chiusura conseguente alla pandemia da Covid19.

Si riparte con la proiezione del Favoloso mondo di Amelie, in programma martedì 11 e mercoledì 12 maggio in due spettacoli pomeridiani (ore 17:00 e ore 19:30). A seguire, da giovedì 13 maggio a domenica 16 maggio e, in aggiunta mercoledì 19, con la proiezione del film candidato a 6 Oscar “Minari”. Anche in questo caso, due le proiezioni pomeridiane: alle 17:00 e alle 19:30.

