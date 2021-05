Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione odierna ha in parte modificato il calendario playoff della serie C. Il derby tra Bari e Foggia, in programma allo stadio San Nicola, è stato rinviato di una settimana, nella serata del 19 maggio. Sarà un match ovviamente senza tifosi ma vale l’intera stagione fin qui deludente.

Una notizia che può far piacere all’allenatore biancorosso Auteri che così avrà più tempo a disposizione per recuperare i calciatori acciaccati o fuori forma, come Antenucci e Cianci, e provare a dare una svolta anche sul piano tattico. Il Foggia invece arriva dal colpaccio esterno di Catania (1-3). La decisione è legata al focolaio Covid tra i protagonisti della Virtus Verona.

CALENDARIO AGGIORNATO PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO8 / DOMENICA 9 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara unica MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 23 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 26 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 30 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 02 GIUGNO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 06 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 09 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Andata DOMENICA 13 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 2021

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 15 MAGGIO 2021

Gara di Ritorno SABATO 22 MAGGIO 2021

Girone C, 1° turno fase del girone

JUVESTABIA (5a)-Casertana (10a) 1-1

Catania (6a)-FOGGIA (9a) 1-3

PALERMO (7a)-Teramo (8a) 2-0

