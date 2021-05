È accaduto durante la pausa pranzo di sabato scorso, intorno alle ore 14. Una volante della polizia di stato è intervenuta nei pressi del passaggio a livello del quartiere Japigia, a Bari, allertata dal personale della Polfer.

Qui, è stata rinvenuta un’automobile che bloccava pericolosamente il passaggio a livello delle Ferrovie del Sud Est: a bordo, un 46enne in evidente stato di ebbrezza, a cui è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 3.20g/litro. L’uomo, recidivo per la stessa violazione, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e guida in stato d’ebbrezza. Dopo un’ora circa, la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente.

