Il gemellaggio tra le tifoserie di Bari e Salernitana viene celebrato anche a distanza, in un giorno storico: la squadra campana ha conquistato la Serie A a 23 anni di distanza dall’aultima promozione nella massima categoria: “Una grande gioia e una grande soddisfazione. Ho mantenuto gli impegni che avevo assunto”, ha commentato nel post partita il presidente Lotito, che adesso avrà un mese di tempo per sciogliere il nodo multiproprietà e vendere il club in quanto già proprietario della Lazio.

Intanto a Bari i tifosi biancorossi hanno festeggiato l’impresa di Salerno, che l’ha spuntata dopo un lungo testa a testa con i rivali storici del Lecce e il Monza. Nel pomeriggio è stato esposto uno striscione all’esterno dello stadio San Nicola, poi il commento sui social dei Seguaci, gruppo organizzato della curva nord: “Retrocessioni, fallimenti, delusioni, diffide. Eppure, abbiamo sempre camminato spalla a spalla, soprattutto nei momenti bui, a sottolineare il legame indissolubile tra le nostre città”.

