Boom di accessi sul portale internet della Regione Puglia, “lapugliativaccina”, da parte dei 58enni e 59enni che da oggi alle 14 possono aderire alla campagna vaccinale anti Covid confermando il proprio appuntamento già fissato dalle Asl. Alle 16, in particolare, erano in “coda” sul sito, 16.510 persone, con un’attesa calcolata per accedere al servizio di almeno un’ora. Per aderire, ricordiamo, ci si può anche recare nelle farmacie o chiamando il numero verde 800.713931.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.