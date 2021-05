Continuano le segnalazioni sulla presenza di siringhe in strada. L’ultima riguarda via Capruzzi, dove i residenti continuano a trovare siringhe sui marciapiedi, chiedendo quindi più controlli e pulizia. Stessa situazione in corso Italia dove ugualmente vengono segnalate decine di siringhe, oltre allo stato di degrado in cui versa tutta l’area dei portici. “Le nostre richieste rimangono inascoltate – denunciano i residenti – attendiamo interventi di pulizia da settimane ormai. Anche le strade, non solo corso Italia, sono sporchissime: lo spazzamento sembra sia stato ridotto drasticamente”. Ecco questa mattina le condizioni in cui versava corso Italia:

