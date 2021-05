Chiusa strada rurale del Torrente, l’unico collegamento diretto tra il quartiere Fesca e il San Paolo per permettere lavori straordinari sui sovrappassi ferroviari. Lo comunica il consigliere municipale Umberto Carli. La chiusura durerà fino a giugno. Non sono mancate le polemiche per la decisione di chiudere adesso e per un mese. “Non potevano farli durante la zona rossa – si lamentano diversi residenti – così si chiude una strada importante per due quartieri, senza offrire percorsi alternativi se non quelli della tangenziale”. (foto Umberto Carli)

