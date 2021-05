Da domani iniziano le vaccinazioni anti Covid dei 59enni e 58enni pugliesi che si sono prenotati. Le agende sono state aperte ieri e in meno di 48 ore si sono prenotati in 29.279. Solo oggi hanno aderito 12.166 persone.

Le prime vaccinazioni di 59enni e 58enni partiranno domani e saranno circa 1.600 in tutta la regione. Complessivamente, in Puglia sono 1.678.555 le dosi di vaccino anti Covid somministrate (dato aggiornato alle ore 18). Tra gli over 80 ha ricevuto la prima dose il 90,8%; nella fascia di età 70-79 anni è stato vaccinato l’81% della popolazione; mentre tra 69 e 60 anni il 52%.

