“Basta una distrazione per ripiombare nel buio”. Così Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale pugliese quest’oggi, in apertura dei lavori in Aula, dove si è espressa in merito all’importanza di un passaggio consapevole della cittadinanza in zona gialla, per evitare la risaluta della curva del contagio da Covid19.

“Il ritorno in zona gialla della Puglia deve essere effettuato con la responsabilità che ciascuno di noi sa mettere, evitando assembramenti, indossando la mascherina – ha precisato Loredana Capone – perché, come abbiamo visto, basta una distrazione per ripiombare nel buio e riportarci di nuovo alla situazione che abbiamo vissuto nel corso di questi mesi”.

