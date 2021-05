Cala ancora i contagi ma soprattutto si riducono di molto i ricoveri, mentre purtroppo resta alto il numero delle vittime del Covid. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione Puglia. Oggi su 11.692 test sono stati registrati 684 casi positivi (5,8%): 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 96 in provincia di Foggia, 132 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. I ricoverati sono 1.542, mai così bassi da gennaio.

Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test; 194.784 sono i pazienti guariti; 42.682 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 243.618.

