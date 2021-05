Sono in totale 982.050 le dosi di vaccino anti-Covid che la Puglia dovrebbe ricevere a partire da domani e fino al prossimo 2 giugno. A renderlo noto è la Protezione civile regionale, che proprio in queste ore ha inviato una circolare alle Asl pugliesi come aggiornamento della campagna vaccinale e dell’approvvigionamento delle scorte.

Saranno i vaccini Astrazeneca quelli più scarsi, dal momento che è prevista la distribuzione di sole 193mila dosi circa fino alla scadenza del 2 giugno: un numero che è sufficiente solo a coprire i richiami per il personale scolastico, le forze dell’ordine e gli over 60 che hanno ricevuto già la prima dose.

Al contrario, si prevede un incremento nelle consegne di dosi di Pfizer, con la previsione dell’arrivo in Puglia di 218.790 vaccini entro il 2 giugno: si tratta del singolo carico più importante dall’avvio della campagna vaccinale contro il Covid19.

