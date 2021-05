Un incidente mortale è avvenuto, poco dopo le 13 di oggi, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest, in direzione Canosa. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone e un’autovettura si sono scontrate a velocità sostenuta.

Nell’impatto, il conducente del furgone è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è morto sul colpo. Feriti, invece, i due occupanti dell’automobile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e una pattuglia della polizia stradale, che ha deviato il traffico.

