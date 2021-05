Un cestino dei rifiuti svuotato raramente. Con le bustine delle deiezioni dei cani sparse a terra perché ormai stracolmo. Paraurti abbandonati da giorni. Questa la situazione denunciata da Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio, a San Girolamo – Fesca. “In via Nino Rota non viene mai svuotato il cestino porta carte – spiega Milella – da sempre mi domando in centro ci sono bidoncini specifici per deiezioni canine, qui da noi nulla. Questi bidoncini poi sono pochissimi, sul lungomare al massimo una decina. E le conseguenze sono quelle delle foto. Senza dimenticare la presenza ingombranti abbandonati da qualche incivile ma lasciati lì da almeno dieci giorni. La realtà è che esistono sempre quartieri di serie A e di serie B”.

