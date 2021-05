Le lamiere stridono e la carrozzeria vibra in continuazione? Allora a Bari c’è chi ha deciso di effettuare una riparazione di fortuna, attaccando un marker per le limitazioni anti Covid come toppa fai da te

Ieri, nel centro del capoluogo pugliese, un cittadino ha notato il rattoppo con un semplice adesivo, quello che avvisa i passeggeri quali sedili poter occupare e quali no in modo da rispettare il distanziamento. Non si tratta di un caso isolato, già lo scorso giugno il cartello che indica l’obbligo di indossare la mascherina fu utilizzato per tenere ferma una lamiera incrinata probabilmente a causa di un tamponamento.

