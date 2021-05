Pulizia settimanale dell’Amiu sotto i portici di corso Italia. Come ogni mercoledì anche oggi gli operatori ecologici hanno lavato i marciapiedi e rimosso le siringhe. I senzatetto hanno smontato tutto ma hanno atteso che gli operatori avessero finito per ritornare sotto i portici. “Il sindaco – ci spiegano i residenti – ha detto che non possono allontanarli perché è una scelta di vita. Però noi diciamo, a questo punto, perché non li sposta a Torre a Mare e vediamo cosa dicono i residenti? Noi siamo stanchi, il degrado è massimo, manca la sicurezza, ci sono siringhe ogni giorno e abbiamo anche paura”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.