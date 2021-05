Nella giornata di ieri i poliziotti della Squadra volanti della Questura di Bari in diverse attività hanno denunciato due persone a vario titolo e contestato numerose sanzioni per violazione del coprifuoco imposto dalle norme anti contagio.

Nel primo pomeriggio, in centro città, in via Sparano, gli agenti della volante di zona, hanno sorpreso una 21enne incensurata che si stava allontanando da un noto negozio di abbigliamento con alcuni capi di abbigliamento arraffati dagli scaffali; durante il controllo la donna è stata trovata in possesso di altri indumenti trafugati evidentemente da un altro negozio di corso Cavour, con ancora i cartellini apposti. Pertanto dopo gli accertamenti di rito, è stata denunciata per furto aggravato e ricettazione e la merce è stata restituita ai titolari dei due negozi.

A Poggiofranco, in piena notte, gli agenti della volante di zona, hanno bloccato un pregiudicato 31enne che si era reso responsabile del furto di due biciclette, poi restituite ai legittimi proprietari. Il giovane è stato deferito alla AG competente per furto aggravato ed è stato sanzionato per la violazione del coprifuoco imposto dalle norme anti contagio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.