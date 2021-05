“Magnifico Emerito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. È il titolo che è stato conferito, questa mattina, al professor Corrado Petrocelli, già rettore dell’Ateneo barese, che ha pubblicato poco fa sulla sua pagina Facebook, un post commosso in cui annuncia la notizia da poco ricevuta in via ufficiale.

“E così ho ricevuto questa missiva: l’ho letta, lo confesso, con emozione e un pizzico di orgoglio – scrive Petrocelli – È un riconoscimento per me assai prezioso che proviene dall’università in cui posso dire di aver trascorso, sin da quando ero studente, il maggior tempo della mia esistenza. Esprimo la gratitudine più sincera al Rettore, al Direttore generale, a tutti i colleghi del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione”.

Il riconoscimento è stato notificato tramite una lettera nella quale l’attuale Magnifico Rettore dell’Ateneo, Stefano Bronzini, riconosce al professor Corrado Petrocelli “l’alto magistero e la pregevole attività accademica e di ricerca svolti a beneficio dell’Università di Bari”.

