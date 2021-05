Fanno esplodere i fuochi d’artificio in strada e ne abbandonano i residui. E’ accaduto a Bari, a denunciarlo un cittadino con una fotografia pubblicata poche ore fa sulla pagina ufficiale del sindaco, Antonio Decaro. Non si tratta di un caso isolato, sono moltissime le segnalazioni che giungono ogni giorno e che riguardano, in particolare, diversi territori nel barese.

Dal centro, sino alle periferie, è ormai abitudine consolidata quella di “festeggiare” facendo esplodere fuochi di artificio con amici e parenti. Ad aggravare il problema però, vi è anche l’abitudine di non ripulire. La città, molto spesso, si risveglia con le vie piene di residui, lasciando agli altri il compito di ripulire strade e auto che, spesso, assieme agli stessi cittadini, sono le vittime principali di questa usanza. “Festeggio con amici e parenti, sparo i fuochi per farlo sapere a tutti e far vedere come ci si diverte – ha commentato un cittadino sulla bacheca del Sindaco – va bene, se però poi i residui dei fuochi non li raccogliete direi che era meglio che stavate rinchiusi in casa” – ha concluso sottolineando la problematica con una foto che racconta nel dettaglio l’accaduto.

Negli ultimi mesi, spesso, al gesto già di per sé illegale e pericoloso, si è aggiunto inoltre il fatto che moltissime segnalazioni hanno riguardato, in particolare, orari compresi nella fascia del coprifuoco, dunque dalle 22 alle 5. Solo tre settimane fa, un cittadino 61enne barese, era stato sorpreso, al quartiere Libertà, mentre stava innescando una batteria di fuochi pirotecnici, alle 22.30. Si tratta solo di uno dei moltissimi casi che investono, se non ogni giorno, almeno uno si e uno no, la città di Bari.

