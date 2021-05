Dopo lo stop dello scorso anno, a Bari sono pronte a ripartire le attività dedicate ai ragazzi in vista della stagione estiva. Si riapriranno le iscrizioni per i centri estivi, sostenuti dal Comune e organizzati nelle strutture sportive o oratori, mentre si attende la definizione delle linee guida da parte del governo Draghi. Si tratta di un importante punto di riferimento soprattutto nelle periferie.

In parallelo dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid, è in programma la quinta edizione di “Rotta verso Bari”, il progetto ideato dall’assessorato comunale allo Sport in collaborazione con i circoli nautici, le associazioni sportive cittadine e le federazioni di Vela, Canoa e Canottaggio. Al fine di promuovere la pratica gratuita degli sport nautici ai più giovani, di età compresa tra i 7 ai 14 anni, valorizzando il rapporto della città con il mare. “Negli ultimi anni abbiamo coinvolto 4mila giovani”, ha commentato l’assessore Pietro Petruzzelli.

