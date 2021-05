“La cultura a Bari riapre le porte”. Così Antonio Decaro, sindaco del capoluogo pugliese, celebra, tramite un post sulla sua pagina Facebook, la riapertura al pubblico dei principali luoghi della cultura della città, grazie all’allentamento delle restrizioni e al passaggio della Puglia in zona gialla.

“Ad uno ad uno, in questi giorni, riaprono le porte i nostri spazi culturali, perché zona gialla significa anche tornare a vivere l’arte, la musica e la bellezza – scrive Decaro – Il teatro Petruzzelli torna ad accogliere i suoi spettatori più appassionati: i bambini. Tornano i family concert venerdì 21 maggio e mercoledì 26 maggio alle 18. Spazio Murat riapre con le opere dell’artista pugliese Giorgio Di Palma – prosegue il sindaco – raccolte in un progetto appositamente rivisitato per lo spazio di piazza del Ferrarese, che sceglie di dar voce ad alcuni degli attori “non protagonisti” più importanti di questo lungo anno di restrizioni: le bambine e i bambini”.

Il primo cittadino ricorda, poi, la riapertura al pubblico, quest’oggi, del Museo Civico, che riaccende i motori con la mostra personale di DiRò, duo artistico barese formato da Vincenzo Di Cillo e Patrizia Rossini, che presenta un’ampia selezione di opere, quadri e sculture realizzati utilizzando il rame come principale mezzo espressivo. “E questo è solo l’inizio, perché Bari ha tutta l’intenzione di tornare quella che era prima del buio delle strade deserte e dei palcoscenici silenziosi”, conclude Antonio Decaro.

