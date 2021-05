Le immagini sono state immortalate, ieri pomeriggio, da un residente della zona: sedie, teli, avanzi di cibo e residui di quello che ha tutta l’aria di essere stato un pick-nick tra amici in zona gialla. Le immagini ritraggono l’area di prato della spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, a Bari, che con l’allentamento delle restrizioni è tornata ad animarsi ma, allo stesso tempo, ad essere oggetto di incuria e di inciviltà da parte di qualcuno.

E, in effetti, le istantanee testimoniano l’abbandono dietro le siepi di rifiuti alimentari, di bottiglie di vetro ormai vuote ma anche di sedie e teli utilizzati per il ritrovo. Un quadro indecoroso di sporcizia, denunciato dai residenti della zona e da chi fruisce dell’area per sport o per trascorrere una giornata di svago all’aria aperta.

