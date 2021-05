Domenica prossima, ovvero il 16 Maggio, l’associazione di Volontariato Specializzato SASS – Servizi Ausiliari Security & Safety (Protezione Civile – OdV), affiliata ad ANAS – Sanità 118 – Rete Nazionale ed operante da numerosi anni nel settore della Protezione Civile nei territorio di Bitonto e Palo del Colle, riceverà in dono un defibrillatore. L’omaggio arriverà dal Leo Club – Palo del Colle Auricarro.

Per il Sass Puglia questa importante donazione costituisce un significativo riconoscimento dell’azione svolta con incessante abnegazione e alta professionalità a favore della cittadinanza tutta, resa ancor più difficoltosa e fondamentale da un anno a questa parte a causa della emergenza pandemica. Sempre attuata senza risparmio di abnegazione, competenza e professionalità ad opera di personale assolutamente e rigorosamente volontario. L’acquisizione di questa essenziale strumentazione, consentirà infatti al personale appositamente formato e addestrato quale Soccorritore Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) secondo i parametri imposti dalla rilasciato da I.R.C. (Italian Resuscitation Council) di mettere in atto le più avanzate procedure salvavita. Così ampliando anche al settore sanitario l’ambito operativo degli interventi a favore della popolazione.

Nel corso della cerimonia verrà inoltre ufficialmente presentata l’ambulanza giunta recentemente ad arricchire la dotazione di automezzi SASS, che inizialmente potrà essere utilizzata per le esigenze di trasporto sanitario non urgente a richiesta dell’utenza. Per poi standardizzarne successivamente l’impiego quale mezzo di soccorso sanitario. Ma non solo, verrà infatti anche presentata la recentemente designata figura di “Medical Advisor SASS PUGLIA” nella persona del dottor Cosimo Lerario. Il quale (attualmente Generale in ausiliaria del Corpo di Sanità dell’Esercito Italiano) sulla scorta della sua pluriennale esperienza internazionale sia in materia di Organizzazione Sanitaria in ambito militare che di Protezione Civile, inizia ufficialmente il suo impiego nei quadri della nostra Associazione, a cui fornirà la sua adeguata consulenza operativa.

La cerimonia di consegna avrà luogo nel Laboratorio Urbano RIGENERA, situato in viale della Resistenza a Palo del Colle a partire dalle ore 19, alla presenza delle massime Autorità Civili, Militari e Religiose del territorio. Nonché di rappresentanti delle forze politiche locali e di altre Associazioni di Volontariato impegnate nella Protezione Civile e Sanitaria.

Foto Facebook Sass Puglia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.