Violenta lite questa sera in via Vacca a Bitonto, ripresa anche in un video diventato subito virale. Verso le 20 due componenti di una stessa famiglia, probabilmente padre e figlio, hanno discusso animatamente. Sul posto è intervenuta la polizia che ha portato in commissariato il ragazzo in evidente stato di alterazione. L’uomo avrebbe aggredito anche gli agenti.

