I poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile di Bari si trovavano, ieri pomeriggio, a Corato quando, durante un servizio di osservazione in una zona spesso frequentata da tossicodipendenti, hanno sorpreso un noto pregiudicato locale intento a ricevere un involucro sospetto da altri due pregiudicati di Palo del Colle.

La circostanza ha insospettito i poliziotti che hanno bloccato i tre soggetti e recuperato l’involucro al cui interno erano custoditi due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi. I tre giovani, Giuseppe Di Pinto, 20 anni, Giovanni Centrone, 26 anni e Luigi Cuzzi, 22 anni, tutti con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio e condotti presso la casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

