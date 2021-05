Prosegue la corsa della campagna vaccinale in Puglia, dove è stato da poco superato il tetto di 1,7 milioni di somministrazioni di immunizzante contro il Covid19. In particolare, l’ultimo aggiornamento dei dati regionali testimonia la consegna di 1.905.525 dosi di vaccini in Puglia e, di queste, 1.722.278 dosi somministrate.

Del totale delle inoculazioni già effettuate, sono 1.212.212 quelle relative alle prime dosi vaccinali e 510.066 quelle relative alle seconde, che completano un intero ciclo vaccinale. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose si attesta al 30,66%, mentre il 12.9% della popolazione della regione ha già ricevuto anche la seconda dose del vaccino.

