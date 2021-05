E’ morto all’età di 77 anni Lillino D’Erasmo, storico esponente della destra barese, politico appassionato che aveva militato al fianco di Pinuccio Tatarella.

Ferroviere di professione, D’Erasmo era stato anche coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale. A dare la notizia della sua scomparsa, tramite un commosso post sulla sua pagina Facebook, è l’esponente di Fratelli D’Italia barese, Filippo Melchiorre. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei rappresentanti della destra barese e, ancora, le testimonianze e l’affetto dimostrato dai semplici cittadini.

“Lillino D’Erasmo non c’è più! Onore a tutto quello che hai fatto per la destra barese e pugliese”, scrive su Facebook proprio Filippo Melchiorre. “Un altro amico di tante battaglie che ci lascia e un altro pezzo di quella destra storica che ancora di più oggi ci lascia con la perdita di Lillino D’ Erasmo coordinatore provinciale di Alleanza nazionale negli anni dove si vinceva con l’umiltà e con la presenza sui territori – si legge in un altro dei commenti – Grazie Lillino e sentite condoglianze alla famiglia”.

(Foto: Facebook)

