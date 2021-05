Sarà rinnovato il protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica Puglia per sostenere le attività socio educative degli oratori. Ad annunciarlo l’assessora al Welfare Rosa Barone, che questa mattina ha incontrato i rappresentanti pugliesi della CEI.

“Gli oratori – spiega Barone – svolgono attività fondamentali per contrastare fenomeni come il bullismo e la devianza minorile. Il protocollo siglato nel 2019 e confermato anche nel 2020, ha permesso di realizzare il progetto ‘Ora…Puglia!’ con attività che hanno coinvolto tutte le diocesi e non possiamo disperdere quanto fatto finora. Il progetto ‘Ora…Puglia!’ ha portato su tutto il territorio regionale azioni per la formazione e il coordinamento di educatori e animatori che quotidianamente si occupano dei ragazzi negli oratori e nei centri di aggregazione. Iniziative che hanno permesso di intercettare bambini e ragazzi, grazie a percorsi formativi ed educativi capillari. Dobbiamo continuare su questa strada, per questo il protocollo a breve sarà rinnovato, aumentando anche le risorse. È importante che le istituzioni civile ed ecclesiastica lavorino in sinergia”.

