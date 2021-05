La nuova facciata della stazione centrale in via Capruzzi, a Bari, sarà inaugurata entro l’estate. La cantierizzazione dell’opera finanziata da Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) con 12 milioni procede a passo spedito, e si va verso la definizione degli ultimi dettagli. In contemporanea sono stati avviati gli allestimenti interni delle prime due attività commerciali pronte ad accogliere i viaggiatori che passano dal capoluogo pugliese. Il completamento era stato annunciato entro la fine del 2020, ma finirà con oltre 6 mesi di ritardo anche a causa del lockdown Covid.

Oltre al rifacimento e ammodernamento dei tre sottopassi, è ormai pronta la palazzina costruita in vetro e acciaio su circa 140 metri lungo via Capruzzi. Nei due piani superiori ci saranno uffici del personale ferroviario, al piano terra invece sono già previsti due locali già pronti ad aprire i battenti: una caffetteria del brand “C House Coffe” e un bistrot di una realtà locale che non è stato finora annunciato. In corso le trattative anche per altri due spazi commerciali.

All’esterno, gli operai hanno provveduto a sostituire i pali della pubblica illuminazione, eliminando le vecchie lampade e posizionando l’illuminazione a led che consente di ridurre le zone d’ombra e ottimizzare il consumo energetico. Subito dopo è stata completata il rifacimento del manto stradale. In parallelo, procede anche la progettazione del nuovo parcheggio bus per i mezzi extraurbani sempre in via Capruzzi i cui lavori dovrebbero concludersi entro il 2023.

