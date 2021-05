In occasione della festività di San Mattia Apostolo, alle 17 di questo pomeriggio, nella cattedrale di Bari, l’Arcivescovo, Monsignor Giuseppe Satriano presiederà una celebrazione in ricordo di tutte le vittime della pandemia da Covid19 della diocesi e in sostegno ai loro familiari. Un’occasione per lo stesso Monsignor Satriano di ricordare la sua cara madre, nel trigesimo della sua scomparsa.

Alla celebrazione prenderanno parte i Vicari zonali, che all’inizio della messa ricorderanno alcuni dei nomi delle vittime della pandemia di questi ultimi mesi. La celebrazione sarà, inoltre, aperta alla partecipazione dei presbiteri, mentre l’evento potrà essere da tutti seguito in diretta nel corso di una trasmissione televisiva sul canale 174 del digitale terrestre di Antenna Sud Eventi.

