Direzioni delimitate per la gestione dei flussi, segnaletica, posti a sedere distanziati e allestimento dell’area di attesa sanitaria. Nel porto di Bari fervono i preparativi per la riapertura della stagione croceristica, che fino al prossimo autunno porterà migliaia di turisti in città e, in generale, a visitare le bellezze della regione Puglia.

Si parte lunedì 17 con il primo approdo: attesa infatti in porto la Costa Luminosa che, con i suoi quasi 300 metri di lunghezza e una capienza (a regime) di 2.826 persone, toccherà il capoluogo pugliese per poi proseguire nel suo giro del Mediterraneo, che toccherà alcuni dei più suggestivi porti della Grecia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.