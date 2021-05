“Finalmente ci riappropriamo degli spazi”. E’ quanto annunciato dal vice presidente del 3° Municipio, Filippo Colonna, in merito al riposizionamento delle panchine sul lungomare Starita dopo le limitazioni Covid. Già lunedì scorso, con il passaggio della Puglia in zona gialla, le panchine erano state nuovamente posizionate sul lungomare Nazario Sauro di Bari. A comunicarlo era stato proprio il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, con un post pubblicato sui social. Da oggi, dopo molti mesi, sono tornate anche quelle sul lungomare Starita.

La decisione di rimuoverle non era passata inosservata, tante infatti le polemiche nei confronti delle istituzioni e i tentativi di reazione, come ad esempio la sedia posizionata davanti al mare in seguito al provvedimento del Sindaco. Adesso, man mano che i cittadini ritornano a quella normalità perduta, seppur dovendo rispettare ancora le norme necessarie per continuare a contenere il contagio da Covid-19 (che ha solo rallentato la sua corsa), quelle panchine che tanto erano mancate, stanno finalmente tornando.

A partire da oggi i cittadini potranno infatti tornare a “sostare” anche sul lungomare Starita barese potendo contare sul prezioso supporto delle panchine.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.