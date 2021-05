Una barca di benvenuto per accogliere i turisti. E’ l’idea lanciata dall’associazione Marinai di S.Spirito che, con una simulazione grafica ideata dall’agronomo Renato Ricciardi, ha creato un prototipo di allestimento posizionandolo sul lungomare. Si tratta, in particolare, di una barca piena di fiori con su scritto “Benvenuti a S.Spirito”. Un modo creativo per accogliere i cittadini che, con l’arrivo della bella stagione, faranno visita al borgo del V Municipio per apprezzarne le peculiarità.

Per rendere possibile l’idea però l’associazione ha bisogno dell’aiuto dei cittadini. Nello specifico, per fare in modo che l’installazione duri nel tempo sarà necessario acquistare fiori e piante che resistano al mare e dovranno dunque essere specifici. Per questa ragione l’associazione ha invitato i cittadini domenica 16 maggio, nel rispetto delle norme anti Covid, sulla battigia del porto per esortare gli stessi ad una partecipazione attiva. “Ogni piccola donazione può rendere più bello il nostro borgo” – scrivono su Facebook. Intanto però la prima barca è pronta ad accogliere, con i suoi colori, chiunque avrà voglia di passeggiare sul lungomare di S.Spirito.

Foto Facebook

