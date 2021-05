A partire da domenica i cittadini che rientreranno in Italia dai Paesi Ue non dovranno effettuare la quarantena. E’ quanto deciso dal Governo, in particolare dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha recentemente firmato un’ordinanza. Quest’ultima prevede in particolare l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna Israele con tampone negativo. Si supera così il vigente sistema che prevedeva una mini quarantena.

Inoltre, nell’ordinanza, sono prorogate le misure restrittive relative al Brasile e, un un’altra ordinanza si rafforzano invece i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione negli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a quelli di Milano e Roma. Infine, i Paesi di provenienza, in merito a quest’ultimo punto, vengono ampliati coinvolgendo anche Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Le ordinanze, va specificato, saranno in vigore a partire dal 16 maggio.

