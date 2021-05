Da oggi nella piazzale ovest della stazione di Bari centrale è possibile fare un tampone gratuitamente per assicurarsi di non aver contratto il Covid 19. Lo annuncia sui social il sindaco Antonio Decaro: “Possono fare il test tutti i cittadini, viaggiatori, turisti, pendolari o residenti. Si tratta di un’importante attività che può aiutare la nostra città a essere sempre monitorata”.

“Grazie alla Croce Rossa per aver coinvolto Bari tra le dieci città italiane per questa iniziativa”, ha aggiunto il primo cittadino. Infatti l’ASL Bari è a fianco della Croce Rossa Italiana per continuare la prevenzione contro la diffusione dei contagi da Covid 19. Per tutta l’estate – in vista dell’aumento dei flussi turistici – sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test antigenici presso la stazione centrale di Bari, nell’ambito del progetto europeo “Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities”. La Croce Rossa Italiana, dopo aver avviato a metà aprile l’attività su Roma e Milano, ha esteso lo stesso progetto ad altre dieci città italiane, fra cui appunto Bari.

I test rapidi saranno effettuati da medici e infermieri all’interno di una tensostruttura della Croce Rossa già allestita nel piazzale Ovest della Stazione Centrale di Bari. I minori possono effettuare il test rapido solo se accompagnati da un genitore, da un tutore legale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.