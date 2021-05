“Dalle 18,00 segnalate pattuglie delle forze dell’ordine in alcuni punti nevralgici dell’Umbertino. Secondo indiscrezioni dovrebbero permanere in loco almeno sino alle 24,00. Una ripresa delle attività in sicurezza dovrebbe essere un obiettivo comune. No al far west”. Ad annunciare un potenziamento dei controlli sono i residenti della zona Umbertina che ieri hanno denunciato il caos che si è verificato in serata, anche oltre il coprifuoco. Persino la polizia locale è stata fischiata. Oggi dal tardo pomeriggio ci sono presidi fissi delle forze dell’ordine. (Foto facebook comitato zona Umbertina)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.