Sono state consegnate in Puglia 10.600 dosi di vaccino anti Covid J&J e 19.500 Astrazeneca. Ad oggi sono state distribuite in Puglia 1.985.625 dosi di vaccini. Il prossimo carico è previsto per lunedì, quando Moderna consegnerà circa 24.100 sieri, mentre mercoledì Pfizer ne dovrebbe portare 139mila.

