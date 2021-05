Da oggi alle 14 in Puglia possono prenotarsi per vaccinarsi le persone nate dal 1966 al 1969, quindi chi ha 55, 54, 53 e 52 anni. Le agende sono state aperte nel pomeriggio e in questo momento, sul portale internet lapugliativaccina, ci sono già 26mila persone in “fila” per aderire alla campagna vaccinale anti Covid, con un’attesa che va oltre un’ora per riuscire ad ottenere la prenotazione.

Ci si può prenotare anche recandosi in farmacia o chiamando il numero verde 800 713931 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

