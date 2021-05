Centinaia di utenti della provincia di Bari e Taranto stanno riscontrando problemi e difficoltà al momento della prenotazione del vaccino anti Covid attraverso il portale istituzionale della Regione Puglia, “lapugliativaccina”. Il disservizio, stando a quanto viene spiegato sullo stesso sito internet, sarebbe legato ad un problema tecnico.

“L’Asl Taranto e l’Asl Bari – si legge nell’avviso – informano che i sistemi di prenotazione online sono in manutenzione e potrebbero non funzionare correttamente: rivolgiti a una farmacia accreditata al servizio FarmaCUP”. Ma anche nella farmacie il sistema online non sta funzionando e molti cittadini hanno dovuto rinunciare per ora alla prenotazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.