“La polizia locale è sempre sul fronte anche in questa emergenza pandemica ormai da 15 mesi, e non si è mai tirata indietro in nessuna attività, di concerto anche con le altre forze di polizia impegnate nella stessa contingenza. L’insofferenza di taluni soggetti non ci scoraggia e saremo sempre presenti, con le nostre forze a disposizione, sempre e ovunque sia possibile”. Lo dichiara il comandante della polizia locale di Bari, Michele Palumbo, dopo quanto accaduto ieri sera nel quartiere Umbertino, con centinaia di ragazzi in strada oltre l’orario di coprifuoco e i fischi e aggressioni verbali nei confronti di una pattuglia di vigili.

“Ci infonde invece serenità sapere che la stragrande maggioranza dei cittadini è comunque dalla parte delle istituzioni e della polizia locale. Lo attestano anche taluni messaggi che girano sui social (seppure persistono quelli denigratori), postati finanche dai titolari di alcuni locali della zona”.

