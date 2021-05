“Un anno doloroso per tutta la città, per tutto il quartiere”. Così Raffaele Diomede, responsabile della comunità Chiccolino di San Girolamo, ha aperto la manifestazione in ricordo di Dino Gagliardi, commerciante molto conosciuto nel quartiere, scomparso un anno fa. Per tutto il lungomare, non solo a San Girolamo ma anche a San Cataldo, sono state sistemate delle piccole candele, in ricordo non solo di Gagliardi ma di tutte le vittime di quest’ultimo anno, colpite dal Covid e non solo. Come il giovane Nicholas, stroncato da un tumore a soli 19 anni.